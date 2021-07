Abruzzo: i problemi della Polizia locale al centro della riunione della commissione di Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seduta odierna della commissione di Vigilanza della regione Abruzzo è stata trattata la tematica relativa alla legge regionale numero 42/2013 in materia di Polizia locale, in particolare sullo stato di agitazione dei dipendenti della Polizia locale degli Enti locali abruzzesi. Tra gli auditi sono stati ascoltati Pietro Quaresimale, assessore Giunta regionale competente; Walter Falzani, Csa Ral coordinamento regionale Abruzzo". Lo spiega il presidente della commissione, Pietro Smargiassi, che aggiunge: "Abbiamo portato sul tavolo della commissione le rimostranze e sollecitazioni di alcune sigle rappresentative delle forze di Polizia locale. È stato rappresentato che la Regione continua a non procedere con le necessarie e opportune azioni in ottica, tra l'altro, di disposizioni riguardanti la formazione del personale, l'adozione del regolamento regionale previsto nella legge. È stato evidenziato come peraltro gli enti locali disattendano le disposizioni contenute nella legge regionale; soprattutto è stata palesata la totale assenza di risorse regionali da destinare per le forze di Polizia locale. Nel merito l'assessore Quaresimale ha ricordato alcune iniziative prese dalla Giunta in applicazione della norma regionale 42/13 tra cui l'istituzione dell'osservatorio sulla Polizia locale. Pur dando atto all'assessore del lavoro svolto, ho dovuto ricordare allo stesso che ancora tanto c'è da fare perché comunque parliamo di servizi di sicurezza locale che ricadono direttamente sui cittadini e sul loro vivere in serenità le comunità in cui abitano". (Gru)