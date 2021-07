Campania: Patriarca (FI), Regione a difesa del cantiere Castellammare (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania è impegnata, a tutti i suoi livelli, nella difesa della missione produttiva dello stabilimento stabiese di Fincantieri e nella sensibilizzazione dell'azienda rispetto alla necessità di nuovi, e più importanti, investimenti che trasformino lo scalo di Castellammare preservandone la vocazione cantieristica ma, al contempo, arricchendone le potenzialità turistiche". Lo ha detto Annarita Patriarca, capogruppo regionale di Forza Italia, promotrice dell'incontro istituzionale tenutosi, nei giorni scorsi, in Consiglio regionale proprio sulla vertenza Fincantieri a cui hanno partecipato gli assessori Fulvio Bonavitacola e Antonio Marchiello. "Una riunione che, dietro sollecitazione delle Rsu del cantiere - continua Patriarca - ho concordato e richiesto con i capigruppo Mario Casillo (Pd), Gianpiero Zinzi (Lega), Michele Schiano (Fd'I), Valeria Ciarambino (M5s) e Tommaso Pellegrino (Iv) per dimostrare che, su Castellammare, l'Amministrazione regionale è presente nella sua interezza e che non esistono divisioni di partito o ideologiche su un tema così serio che non merita strumentalizzazioni di parte o autoreferenziali. Accogliendo le nostre istanze, Palazzo Santa Lucia ha avviato una interlocuzione operativa con l'azienda per giungere a una condivisione del progetto di trasformazione dello scalo stabiese anche in approdo crocieristico". (segue) (Ren)