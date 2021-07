Napoli: Manfredi, daremo una casa agli artigiani, eccellenza della nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daremo una casa agli artigiani, eccellenza della nostra città. L’artigianato di qualità è una grande risorsa per Napoli. È una leva economica diretta ma soprattutto rappresenta un pezzo della nostra identità. Vogliamo integrare una politica di sostegno all'artigianato con un progetto di rilancio turistico della città che passa per una programmazione pluriennale in grado di fare di Napoli una vetrina internazionale delle arti e dei mestieri. Solo così riusciremo a promuovere nel mondo la vera immagine di Napoli". Lo dichiara il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, attraverso i suoi canali social, a margine dell'incontro a Casartigiani Napoli. (Ren)