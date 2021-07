Napoli: riammessi a balneazione aree Posilippo e lungomare Caracciolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'ordinanza firmata dal vicesindaco Carmine Piscopo sono stati riammessi alla balneazione, nell'area marino costiera, i seguenti punti identificativi: Lungomare Caracciolo, Donn'Anna, Posillipo, Capo Posillipo e Punta Nera. Nella stessa ordinanza si conferma il divieto temporaneo di balneazione per i seguenti punti identificativi : via Partenope, piazza Nazario Sauro e Marechiaro". Così in una nota del Comune di Napoli. (Ren)