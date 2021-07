Sardegna: Luna Rossa resterà a Cagliari per altri quattro anni, via libera da Autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luna Rossa, il team finalista dell'ultima edizione della Coppa America di vela, manterrà la propria base a Cagliari per i prossimi quattro anni. Il via libera è arrivato dal Comitato di gestione dell'Autorità portuale. "Tra le tante istanze esaminate nel corso della seduta - si legge in una nota - è stato espresso parere favorevole all'iter istruttorio per il rinnovo della concessione a Luna Rossa Challenge, con l'obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa di Cagliari in preparazione della prossima Coppa America". Soddisfatto il presidente dell'Authority, Massimo Deiana, appena confermato: "Un percorso che, forte dell'entusiasmante performance del team nella passata Coppa America, conferma Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide". (Rsc)