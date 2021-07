Campania: Nappi (Lega), Regione acceleri su spesa Fsc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale leghista Severino Nappi ha affermato: "Poiché all'interno della quota Sud sono considerati anche i progetti finanziati con l'anticipazione di 15,5 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, è necessaria l'accelerazione della spesa del Fsc rispetto a quanto previsto dai tendenziali e soprattutto dall'esperienza dell'ultimo decennio". E dunque: "E come purtroppo denunciamo da tempo persistono ritardi che caratterizzano la programmazione e la messa a terra degli interventi del Fsc. Come Lega chiediamo più disponibilità al dialogo, maggiore coerenza e più rispetto per le proposte dell'opposizione, molte volte inascoltata dallo stesso De Luca che tra veti e rimandi continua a fare il bello e il cattivo tempo sulla pelle dei cittadini campani". (Ren)