Napoli: domani viceministro Castelli a sostegno candidato Manfredi

- Domani alle ore 16,30 presso il Polo dello Shipping in via Depretis 51, Napoli il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, prenderà parte al dibattito pubblico "Accanto alle persone. Le politiche sociali nella Napoli che vogliamo" insieme al candidato sindaco, Gaetano Manfredi, la capogruppo M5s Campania, Valeria Ciarambino, il presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali di Napoli, Gilda Panico, il presidente della Federazione Progetto Famiglia, Marco Giordano e il consigliere Apei Campania, Aniello Massimo Verde. L'annuncio in una nota. (Ren)