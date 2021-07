Piemonte: Corte dei conti, via libera al bilancio della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei Conti ha emesso, questa mattina, il giudizio di parifica del rendiconto generale 2020 del Bilancio della Regione Piemonte. Si tratta del momento più importante del controllo dei conti pubblici: ottenere la parifica significa, infatti, avere la certificazione di una gestione finanziaria che ha seguito correttamente tutti i principi contabili. Un Bilancio, quello che la Regione Piemonte ha gestito nel 2020, che nonostante il periodo di difficoltà generato dal Covid, con una perdita di entrate pari a 127 milioni di euro proprio a causa dell’emergenza sanitaria, mostra molti elementi positivi. In un periodo difficile dal punto di vista economico, infatti, messo a dura prova dalla pandemia, il Piemonte non solo non ha contratto ulteriori debiti, ma ha pagato i disavanzi pluriennali ereditati in passato, riducendoli di ben 325 milioni, e continuando così il trend di recupero. Tra gli altri risultati messi in evidenza si segnala un ottimo risultato di competenza (saldo fra accertamenti ed impegni) positivo per l’anno in corso pari a 110,5 milioni, che ha ampiamente consentito di recuperare la rata del disavanzo ordinario pari a 55 milioni. (segue) (Rpi)