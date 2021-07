Napoli: Manfredi, in arrivo 246 mln al Comune da decreto "Sostegni-bis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Patto per Napoli funziona. Dal Parlamento è arrivata la prima risposta concreta alle nostre sollecitazioni in tema di bilanci comunali. Dalla ripartizione del fondo da 660 milioni previsto dal decreto 'Sostegni-bis' arriveranno per Napoli 246 milioni. Un passo decisivo nell'ottica di quel Patto per Napoli che ho promosso trovando l'immediata disponibilità delle forze di centrosinistra. Un asse politico ed istituzionale che può contribuire a salvare Napoli creando le condizioni per fornire i servizi essenziali ai cittadini dopo anni di totale inefficienza". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)