Napoli: Muscarà (M5s), bene Palazzo Penne casa dei design, ora collocare ufficio per Piano Unesco

- "La delibera adottata dal Comune di Napoli, grazie alla quale Palazzo Penne diventerà la casa dell'Architettura e del Design, è un'ottima notizia per la città e dà il via a un percorso coerente con due rispettive mozioni che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto approvare in Consiglio comunale e che abbiamo depositato nei mesi scorsi in Consiglio regionale. Nell'ottica di un'opera fondamentale di recupero di un bene storico così importante per la città, dobbiamo ora dar seguito per intero all'impegno contenuto in quegli atti e collocare, all'interno dello stesso sito, la sede di un ufficio che sia presidio e punto di riferimento per l'attuazione, la revisione e il rilancio delle attività previste dal Piano di Gestione Unesco del centro storico". Lo dichiara la consigliera regionale campana del Movimento 5 stelle Maria Muscarà. "Rilanciare e valorizzare il centro storico di Napoli è un'opportunità che dobbiamo cogliere nell'ambito degli investimenti in fase di pianificazione, con l'arrivo delle risorse europee, per il turismo e i comparti produttivi di Napoli e della Campania. In epoca post Covid, abbiamo il dovere di farci trovare pronti per cogliere tutte le possibili sfide. In questa direzione diventa fondamentale una sede per la promozione e la creazione di progetti di rilancio e valorizzazione di rigenerazione urbana del Centro storico, in perfetta sinergia con l'urban center previsto a Palazzo Penne". (Ren)