Covid: 413 nuovi casi di positività in Sardegna e due vittime

- Sono 413 i nuovi casi di Covid registrati in Sardegna, secondo l'ultimo report dell'unità di crisi della Regione, di cui 22 nel cagliaritano. I tamponi processati sono stati 3.734. Le nuove vittime sono due (1.500 dall'inizio dell'epidemia): una novantenne della città metropolitana di Cagliari e un ottantaquattrenne residente nel Sud Sardegna. Non erano in terapia intensiva. Salgono a undici i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tutti a Cagliari, due in più rispetto a ieri. Scende, invece, il dato dell'area medica: ci sono 61 ricoverati con sintomi, ieri erano 69. (Rsc)