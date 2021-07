Napoli: Maresca, su funicolare Chiaia serve intervento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che la funicolare di Chiaia potrebbe chiudere i battenti dal prossimo settembre per la scadenza della revisione ventennale è un altro duro colpo alla città. L'ennesimo slittamento dei lavori di ristrutturazione certifica ulteriormente il fallimento della politica attuata in tema di trasporti negli ultimi dieci anni. I cittadini di Napoli non possono più continuare a vivere in una città con funicolari perennemente a rischio chiusura, metropolitane ferme per guasti, e attese infinite per gli autobus. Una delle prime cose che abbiamo intenzione di fare è impegnare il governo ad un intervento straordinario - sul modello di quello autorizzato per Eav alla Regione - per la ristrutturazione finanziaria ed organizzativa di Anm e Ctp, entrambe sull'orlo del fallimento. I napoletani e i turisti che vengono a visitare la nostra città meritano dei servizi degni della terza città d'Italia". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli del centrodestra. (Ren)