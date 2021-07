Campania: Nappi (Lega), Regione acceleri su spesa Fsc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le anticipazioni del rapporto Svimez 2021 ci dimostrano come le misure del governo e il Pnrr siano strumenti indispensabili per la ripartenza e di come il Sud sia al centro dell'azione dell'esecutivo. Restano tuttavia delle criticità che richiamano alle proprie responsabilità la Regione Campania". È quanto ha dichiarato il segretario cittadino della Lega a Napoli Severino Nappi: "Il Pnrr dovrebbe orientare gli investimenti pubblici a colmare i gap di infrastrutture e servizi di molti territori a maggior fabbisogno, soprattutto al Sud. Nonostante i passi avanti fatti dalle istituzioni in punto di programmazione, restano evidenti i limiti delle amministrazioni locali, di ordine "strutturale" e consistono nella mancanza di una ricognizione puntuale dei fabbisogni di investimento sulla quale basare un'allocazione delle risorse aggiuntive stanziate dal Piano, coerente con l'obiettivo di ridurre il divario di cittadinanza di chi vive e fa impresa al Sud". E ancora: "Altro limite è rappresentato dalle difficoltà di passaggio dagli stanziamenti alla spesa e la predisposizione degli strumenti di monitoraggio in itinere dei processi di spesa di tutti i livelli di governo. Infine, il Rapporto Svimez, inchioda alle responsabilità la Regione Campania sulla coerenza con le politiche di coesione nazionali ed europee". (segue) (Ren)