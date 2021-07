Incendi: Mura (Pd), accertare responsabilità politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, del Partito democratico, a proposito degli incendi divampati nei giorni scorsi in Sardegna afferma: "Si accertino le responsabilità di questo immane disastro. Perché qui ci sono responsabilità individuali, dolose o colpose, ma non viene meno la responsabilità politica sia rispetto alla gestione/organizzazione della macchina antincendio, sia rispetto alla prevenzione e manutenzione ordinaria. Una regione in cui l'incendio è la regola non può farsi sorprendere, nemmeno quando le proporzioni sono quelle che abbiamo visto stavolta. Gli incendi in Sardegna sono fenomeno endemico - spiega la parlamentare in una nota - tant'è che la nostra è un'isola in cui, ogni anno, il numero di incendi e di superficie che essi consumano è dieci volte maggiore rispetto ad altre regioni il cui pure il problema incendi è considerevole. E allora non si può nemmeno ipotizzare che la Giunta regionale non sia chiamata a rispondere. Qui sono accadute cose inaccettabili, come il comandante del corpo forestale cambiato in piena campagna antincendio". L'esponente del Pd conclude: "Chiediamo un inasprimento delle pene e sanzioni per i comportamenti dolosi come per quelli colposi e omissivi. Vanno inoltre potenziati i presidi territoriali: quelli che intervengono durante le emergenze come quelli che vigilano il territorio e si occupano della manutenzione ordinaria. Anche i sindaci vanno messi nelle condizioni di concorrere alla manutenzione del territorio". (Com)