Napoli: Borrelli, lunedì partano lavori Galliera Vittoria o sarà protesta

- "Invitiamo tutti i napoletani lunedì 2 agosto alle 10.30 all'esterno della galleria (lato di via Chiatamone) per attendere l'inizio dei lavori. Se il cantiere non sarà aperto allora daremo vita ad una mega protesta che arriverà fino a Roma per chiedere al governo di intervenire nominando un commissario straordinario. Per questo stiamo proseguendo con la nostra petizione che oramai ha superato tra quella on line e le adesioni su carta le 3mila firme. È quasi un anno che assistiamo a proclami, dichiarazioni e bugie ma la situazione è rimasta ferma per mesi, siamo nel caos più assoluto. Siamo tutti stanchi ed esasperati". Così in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)