Napoli: Confapi, l'assemblea delle pmi per chiedere più attenzione al Sud (3)

- Per il presidente del gruppo Giovani, Massimo Di Santis, invece, "a pagare il prezzo più alto della crisi sono stati soprattutto i giovani. Alle nuove generazioni, pur essendo presentate come 'pilastro' della ripresa, il Pnrr non dedica un capitolo specifico ma le inserisce trasversalmente in tutte le 6 Missioni di cui si compone. Stesso approccio coinvolge dichiaratamente il Sud e, meno scopertamente, anche il mondo delle imprese. L'istruzione come ricetta per sostenere i giovani e la digitalizzazione per favorire le imprese, risultano misure poco incisive al Sud, dove storicamente a impedire la crescita economica sono l'assenza di infrastrutture e la logistica". "Senza un tessuto produttivo vivo – conclude Di Santis - non sarà possibile mutare la situazione economica e favorire l'impresa dei giovani al Sud. In tal senso, nel Pnrr mancano gli strumenti adeguati. E di questo abbiamo chiesto alle Istituzioni e alla politica di farsi carico". (Ren)