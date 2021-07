Campania: De Luca, sarà regione più avanzata dal punto di vista ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto passi in avanti per la stagione turistica estiva. La prima pre-condizione affinché affluiscano turisti è avere il mare sicuro; la seconda è garantire ai viaggiatori un territorio sicuro dal punto di vista sanitario. Siamo riusciti a portare a termine diversi 'miracoli', come quello del ripristino del costone franato ad Amalfi avvenuto solo 3 mesi fa, che avrebbe compromesso la stagione estiva in quella zona. La Campania tra un anno e mezzo sarà la regione più avanzata dal punto di vista ambientale, ricordando a tutti che è partita dalle eco-balle e dal problema di smaltimento dei rifiuti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un evento a Cetara (Salerno). (Ren)