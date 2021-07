Campania: Patriarca (FI), Regione a difesa del cantiere Castellammare (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stessa Regione e l'Autorità portuale sono pronte a sostenere - continua Patriarca - con importanti impegni finanziari, gli investimenti necessari per dotare la struttura stabiese di una nuova occasione di sviluppo ma è fondamentale che anche Fincantieri offra garanzie sia a livello industriale che occupazionale oltre che economico. E su questo stiamo lavorando tutti. L'obiettivo - prosegue Patriarca - di potenziare il cantiere di Castellammare è l'unica cosa che conta. La tutela del sito non può essere terreno per l'affermazione di individualità ma solo per la salvaguardia delle comunità: la comunità dei lavoratori, la comunità dell'indotto e la comunità che si raccoglie attorno a una tradizione navalmeccanica storica che fa onore alla nostra terra. Su questo, Regione e Amministrazione comunale stanno facendo e faranno la loro parte lavorando in sinergia», ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)