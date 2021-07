Recovery: Peluso (Fd'I), puntare su Sud efficiente e produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati del rapporto Svimez evidenziano che il divario economico tra Centro-Nord e Sud, nel post pandemia, è destinato ad aggravarsi e confermano che occorre mettere il Sud al centro del progetto di sviluppo dell'Italia a cominciare col destinare almeno il 50 per cento di tutte le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza al Mezzogiorno". E' quanto ha affermato la viceresponsabile delle Politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso: "Secondo Svimez, nel 2021-2022, il Centro-Nord recupererà "integralmente" il Pil perso nel 2020, arrivando ai livelli pre-crisi, mentre il Sud rimarrà indietro e, a fine 2022, avrà ancora da recuperare circa l'1,7 per cento del Pil, che si somma ai 10 punti persi nella crisi 2008 e non ancora recuperati". Peluso ha aggiunto: "Ciò evidenzia che, nel Sud, occorre dare una forte spinta alle infrastrutture e agli investimenti, per far nascere nuove imprese e creare lavoro, la principale emergenza di questa fondamentale parte del territorio nazionale". Quindi ha continuato: "Destinare al Mezzogiorno solo il 40 per cento delle risorse finalizzate a sviluppo e coesione significa voler prendere in giro i meridionali riportando nel Sud risorse che già, in origine, erano ad esso attribuite". Quindi ha concluso: "Occorre un totale cambio di mentalità e di passo sul Mezzogiorno, partendo dal presupposto, che è proprio della destra nazionale, che, se cresce il Sud, cresce l'Italia, ed una politica, rappresentata da Fratelli d'Italia, che punta sul Sud produttivo ed eccellente e non già sullo sterile e dannoso assistenzialismo". (Ren)