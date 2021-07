Campania: Lega, da noi grande attenzione per Napoli e Sud, da sinistra solo propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega, anche con la firma dell'emendamento che porterà al Sud non meno del 40 per cento dei fondi del Pnrr, ha dimostrato grande senso di responsabilità nel governo e attenzione per Napoli. No a propaganda elettorale sulle speranze dei napoletani. Patetico il tentativo di uno dei candidati della sinistra partenopea che prova ad intestarsi una misura del governo di cui la Lega è forza di maggioranza, seria, credibile e responsabile. Il patto per Napoli, come per Caserta, rientra nelle strategie del "salva comuni" che ha come obiettivo quello di risanare anni di disastri economici provocati dalla sinistra e dal malgoverno nelle nostre città. Gli amministratori convivono da tempo con pesanti eredità e le casse comunali svuotate da politiche clientelari che non hanno mai messo al centro la riqualificazione urbana delle periferie e gli interessi dei cittadini ma solo di alcuni partiti che spesso hanno utilizzato i fondi per alimentare carrozzoni, inutili e dannosi per la macchina amministrativa. Onestà intellettuale imporrebbe, per onore della verità, che la sinistra si intesti i buchi dei bilanci comunali e chieda scusa prima di fare annunci roboanti e propagandistici". Così in una nota i parlamentari campani della Lega Gianluca Cantalamessa, Pina Castiello, Ugo Grassi e Francesco Urraro. (Ren)