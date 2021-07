Napoli: Borrelli, su balneazione sciatteria e ritardi dal Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha disposto con ordinanza il ripristino della balneazione sul Lungomare Caracciolo, nei tratti di Posillipo di Palazzo Donn'Anna, di Capo Posillipo e Punta Nera. Resta il divieto temporaneo di balneazione, disposto con la precedente ordinanza del sindaco nei tratti di via Partenope, piazza Nazario Sauro e Marechiaro". Così Europa Verde in una nota. Il consigliere regionale Borrelli ha spiegato: "Non capiamo perché il comune abbia aspettato 24 ore per emanare questa ordinanza visto che i dati dell'Arpac sulla balneabilità sono stati inviati mercoledì scorso. Adesso invitiamo l'amministrazione a non perdere altro tempo e ad attivare subito i controlli per capire nelle aree interdette alla balneazione le cause dell'inquinamento. E' impensabile arrivare con tanto ritardo e sciatteria burocratica a questi interventi sul mare di Napoli". (Ren)