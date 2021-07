Infrastrutture: consorzio Sis firma contratto per concessione A3 per 2,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio Sis, posseduto al 49 per cento dalla spagnola Sacyr e al 51 per cento dal partner italiano Fininc, ha firmato il contratto per la concessione dell'autostrada italiana A3, che corre tra Napoli, Pompei e Salerno, per un periodo di 25 anni e un valore di 2,7 miliardi di euro. L'impresa di costruzioni spagnola si è aggiudicata questo contratto dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la revoca del suo unico rivale per questa concessione, la società italiana Astm, che era in causa per non aver presentato alcune certificazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori inclusi nel contratto. L'autostrada ha un'intensità di traffico giornaliero medio di circa 90 mila veicoli e un totale annuo di veicoli accumulati per chilometro di 1,69 milioni. (segue) (Spm)