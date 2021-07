Imprese: caso Nigeria, Eni conferma totale estraneità rispetto ai fatti contestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni "prende atto della decisione della Procura di Milano e della parte civile Repubblica della Nigeria di presentare appello contro l’assoluzione con formula piena pronunciata dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2021". E' quanto si legge in una nota di Eni. "In attesa di leggere i motivi dell’appello, Eni conferma la propria totale estraneità rispetto ai fatti contestati e ripone la massima fiducia che la magistratura giudicante in sede di appello possa rapidamente confermare le conclusioni raggiunte nell’ambito del primo grado di giudizio. Fatti, peraltro, oggetto di accertamento definitivo in secondo grado in altro procedimento”, conclude la nota.(Com)