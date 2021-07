Napoli: Confapi, l'assemblea delle pmi per chiedere più attenzione al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta, presso Villa Domi, a Napoli, l'assemblea delle imprese associate promossa dalla Confapi Napoli e dedicata al tema della ripartenza dopo i drammatici effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia e sul tessuto produttivo locale. L'evento è stato introdotto da una relazione del presidente della Confapi Napoli, Raffaele Marrone, a cui ha fatto seguito l'approvazione del bilancio con l'intervento del presidente revisore Luigi Cecere. Poi è stato il turno dei contributi dei rappresentanti del mondo dell'associazionismo e dell'economia locale e nazionale. Ricco il parterre dei relatori: Maurizio Casasco, presidente nazionale Confapi; l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello; l'assessore alla Formazione professionale della Regione Campania Armida Filippelli; il presidente UnionAlimentari Confapi Napoli Antonio Ferrieri. Non è mancato un momento di confronto con i candidati sindaco di Napoli presenti all'evento, Catello Maresca e Alessandra Clemente. Al termine dell'assemblea – moderata dalla giornalista Mary Adamo – è stato assegnato il premio "Il Futuro riparte oggi", organizzato dalla Confapi Napoli in collaborazione con i partners del territorio della regione Campania. Lungo l'elenco dei premiati. Il riconoscimento è stato conferito a Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli; ad Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto nazionale tumori Irccs fondazione Pascale; e a Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedeliera Santobono-Pausillipon, per il loro contributo nella lotta al Covid e per gli "eccellenti risultati ottenuti in Italia e nel mondo". (segue) (Ren)