Campania: Parco del Cilento, inaugurato primo acquario virtuale d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (Salerno), è stato inaugurato l'acquario virtuale del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, primo in Italia. "Qui il turismo sostenibile diventa una realtà concreta, inteso come virtù, non come infrazione e violenza ma rispetto per l'altro, per l'ambiente, per il paesaggio e i suoi tesori. La digitalizzazione non sottrae nulla alla realtà ma ci consente di conoscerla in modo ravvicinato", dichiara Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione esprimendo vivo compiacimento per la realizzazione del progetto. "Abbiamo realizzato una straordinaria opera di innovazione tecnologica, che attraverso la riproduzione fedele della realtà, ci guida alla conoscenza del nostro mare tra i più belli, più puliti e più premiati d'Italia – evidenzia Tommaso Pellegrino, presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - E' nostra intenzione portare avanti un percorso di conoscenza ritenendo indispensabile che i ragazzi possano fare propri gli elementi di pregio del nostro mare per poterlo amare sempre di più e difenderlo", ha concluso Pellegrino. (Ren)