Napoli: Confapi, l'assemblea delle pmi per chiedere più attenzione al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premiati inoltre Valerio Iovinella, presidente della Union Security, e Ciro Guarino, titolare società Tsm srl, in quanto imprenditori di successo che hanno saputo coniugare l'impegno lavorativo con una profonda sensibilità a favore delle fasce deboli. Al presidente presidente Confapi Maurizo Casasco è stato riconosciuto "l'impegno profuso a supporto delle imprese e dei lavoratori anche durante l'emergenza pandemica". La serata si è poi conclusa con l'evento conviviale "St(r)ong a Napoli, il futuro riparte oggi". "Grazie a una conoscenza diretta del territorio, costruita attraverso l'ascolto continuo di tutte le pmi che aderiscono all'associazione, Confapi Napoli ha ben chiare le difficoltà endemiche del tessuto imprenditoriale di Napoli e quindi dell'intero Mezzogiorno", spiega il presidente Marrone. "Ci proponiamo di incrementare questa interlocuzione impegnandoci ancora di più in settori strategici come turismo, servizi e metalmeccanica per rafforzare la voce degli imprenditori. In particolare, vogliamo investire sui giovani e la loro formazione, in quanto veri portatori dell'innovazione di cui necessitano Napoli e tutto il Sud. In tal senso, tutte le nostre attività e le intese siglate con enti di diritto pubblico nascono dalla sensibilità di Confapi nei confronti della semplificazione, anche nell'ottica di facilitare il passaggio dall'università al mondo dell'impresa". (segue) (Ren)