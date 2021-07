Giustizia: Fd'I, riforma, improcedibilità e decarcerazione minano certezza della pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma Cartabia: un pannicello caldo sul 'titanic' della giustizia italiana: è il tema del dibattito in diretta facebook tenuto dalla dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, con la partecipazione del Responsabile del Dipartimento Giustizia di Fd'I on. Andrea Delmastro Delle Vedove, del componente del Consiglio Nazionale Forense e già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, dell'avvocato penalista Sergio Cola, già deputato della Repubblica Italiana, dell'avvocato amministrativista Daniele Perna, del giuslavorista Giuseppe Fontanarosa. "La riforma della giustizia – ha detto Peluso - è una delle grandi sfide previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che pone l'obiettivo di velocizzare del 20 per cento i processi penali e del 40 per centp quelli civili, ma la riforma Cartabia, anziché puntare sullo snellimento del procedimento giudiziario, sembra orientata a far decadere i processi penali, con la norma sulla improcedibilità, e ad appesantire ulteriormente i processi civili obbligando al ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Quindi non una giustizia migliore, ma minore, che mina anche il principio della certezza della pena con l'ampliamento dell'applicazione delle pene alternative al carcere". (segue) (Ren)