Giustizia: Fd'I, riforma, improcedibilità e decarcerazione minano certezza della pena (4)

- "Siamo alla quarantesima riforma del processo civile in trent'anni, ma la riforma Cartabia è l'ennesima riforma a costo zero che produce solo promesse e nessun sostanziale miglioramento – ha detto Caia - il sistema giustizia è attanagliato dai problemi dell' organizzazione, del processo telematico, della carenza di magistrati, che ritardano il processo sia civile che penale; bisogna cambiare l'approccio culturale investendo in risorse, organizzazione e mezzi. L'avvocatura deve essere protagonista di questa riforma anche per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Csm, nella quale l'Ordine degli Avvocati deve svolgere un ruolo di primo piano". "La riforma Cartabia è un pannicello caldo che conferma una situazione di stallo della giustizia italiana – ha sottolineato Cola – essa non affronta i nodi fondamentali, come la responsabilità civile dei magistrati, la riforma del CSM, nell'ambito della quale i procedimenti disciplinari dovrebbero essere affidati ad avvocati e professori universitari, per rompere la ragnatela delle correnti. E' stato un errore consentire l'ampliamento del potere della magistratura, ora bisogna rientrare nei limiti costituzionali, è questo il principale obiettivo che la riforma della giustizia dovrebbe perseguire anche ai fini del miglioramento del processo". (Ren)