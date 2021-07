Abruzzo: Saraceni (Cna), la burocrazia danneggia le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza di far parte di una squadra in cui ciascuno svolge il proprio ruolo e insieme si riescono a creare opportunità per il mondo delle imprese. E' il senso della relazione del confermato presidente di Cna Abruzzo, Savino Saraceni, che ieri sera a Pescara ha aperto l'assemblea elettiva regionale: un appuntamento che ha chiuso il percorso congressuale della confederazione artigiana abruzzese, che nei mesi di giugno e luglio ha interessato ben cinque strutture territoriali provinciali, undici Unioni di mestiere, i due "raggruppamenti di interesse" di donne e giovani, i pensionati. Con il risultato, sottolineato con soddisfazione da Saraceni, di avere di fronte un'associazione con una straordinaria presenza femminile alla guida di segmenti importanti del sistema associativo: un modo per dare sostanza allo slogan scelto per questo appuntamento, ovvero "Ripartire. Insieme". L'intervento di Saraceni, confermato alla guide alla confederazione artigiana assieme al direttore Graziano Di Costanzo, si è tenuto in video conferenza in ossequio alle norme anti Covid, con oltre centro persone collegate ed il sindaco di Pescara Carlo Masci presente in sala. Saraceni ha ripercorso alcuni dei momenti più significati del mandato iniziato nel 2017: davanti al presidente nazionale Daniele Vaccarino, che ha concluso i lavori, il presidente regionale della Cna ha ricordato l'impegno profuso nei mesi della pandemia a favore delle imprese. Un impegno che si è sviluppato a 360 gradi, coinvolgendo più fronti: dall'assistenza nell'istruttoria delle pratiche necessarie ad accedere ai vari ristori e sostegni messi in campo da governo e Regione, all'introduzione dei sistemi di sicurezza sanitaria; dalla elaborazione di proposte in materia di credito, al potenziamento di tutti gli strumenti della categoria dedicati a gestione della cassa integrazione e della salute di imprenditori e dipendenti. (segue) (Gru)