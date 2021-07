Aree interne: Carfagna riunisce Comitato, strategia nazionale fondamentale per sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha riunito oggi per la prima volta il Comitato tecnico per le Aree interne, organismo cui è demandata la governance della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne italiane: il 60 per cento del territorio nazionale, abitato da 13 milioni di cittadini. Alla riunione il ministro ha portato due importanti novità: la prima è l’accelerazione degli Accordi di Programma Quadro (Apq) già previsti. In soli tre mesi ne sono stati attivati ben 16, portando a 62 (su 72) gli Apq sottoscritti, per un valore di 982 milioni di euro. La seconda è l’intervento per riformare l’istituto degli Apq, troppo complesso e lento per le esigenze dei Comuni: la nuova norma, inserita nel decreto Semplificazioni e Governance, semplifica le procedure con un nuovo ruolo-guida dell’Agenzia per la Coesione. "E’ solo l’inizio - ha commentato il ministro Carfagna - di un importante lavoro avviato: la strategia nazionale per le aree interne deve uscire dalla fase sperimentale e assumere una forma stabile all’interno delle politiche di sviluppo. Interessa una quota significativa di cittadini e territori bellissimi, densi di storia e di risorse, che per troppo tempo sono stati trascurati". (Com)