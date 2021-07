Infrastrutture: Cipess approva l'aggiornamento dei Contratti di Programma con Rfi e Anas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere favorevole all'aggiornamento del Contratto di Programma tra Mims e Rfi è giunto con la procedura accelerata prevista nella parte del Pnrr dedicata alle riforme", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Con un'unica seduta il Comitato ha espresso parare favorevole accorciando notevolmente i tempi del processo autorizzativo. In precedenza – ha aggiunto - sarebbero state necessarie due sedute del Comitato intervallate da un passaggio parlamentare che in questo caso è stato evitato perché il Pnrr ha già ricevuto l'approvazione del Parlamento. Auspico che la semplificazione procedurale possa andare oltre le opere del Pnrr e che diventi una prassi, affinché la Pubblica amministrazione possa rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini". Nella stessa seduta il Cipess ha approvato l'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020 tra il Mims e l'Anas che ora può disporre di ulteriori 2,27 miliardi di euro. Le risorse saranno destinate, tra l'altro, alla manutenzione programmata e al ripristino della viabilità nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la salvaguardia della rete stradale esistente. Le risorse saranno destinate per il 50 per cento ad interventi nelle Regioni del Sud, mentre il 25 per cento andrà sia alle aree del Nord che a quelle del Centro. Il Cipess ha anche approvato il completamento dello schema idrico Basento-Bradano relativo al settore irriguo "G", che permette di sbloccare un'opera rilevante per l'approvvigionamento idrico della Basilicata e aumentare la resilienza del complesso dei sistemi irrigui del territorio.​ (Com)