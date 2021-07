Giustizia: Fd'I, riforma, improcedibilità e decarcerazione minano certezza della pena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo civile – ha evidenziato Perna - nel corso degli ultimi anni, è stato interessato da numerose riforme che hanno compresso il diritto alla difesa ma non hanno comportato una riduzione dei tempi del processo civile, che dura in media sette anni, in particolare, nei processi relativi al diritto del lavoro, la causa dura una media di cinque anni per carichi di ruolo, oggi ridurre ancora la possibilità di difesa degli attori del processo significa ridurre ulteriormente la qualità del processo. La riforma Cartabia sembra essere finalizzata solo ad ottenere le risorse dell'Europa e, sotto il profilo sostanziale, le esigenze di giustizia degli italiani vedranno una regressione". "Condivido la posizione dell'on. Delmastro, la riforma Cartabia è stata approntata in pochi giorni per porre un argine alla follia della riforma Bonafede e per non perdere le risorse del Pnrr", ha rimarcato Fontanarosa che si è soffermato sul tema del processo civile ed, in particolare, su quello del lavoro: "come giuslavoristi abbiamo richiesto la negoziazione assistita e la possibilità di risolvere le controversie nell'ambito della mediazione, la classe forense deve essere protagonista della riforma della giustizia anche in riferimento ai necessari cambiamenti del mondo della magistratura a cominciare dalla separazione delle funzioni". (segue) (Ren)