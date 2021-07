Sardegna: Solinas in Consiglio regionale, tempi rapidi per ristori a comunità colpite da incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta risanare un territorio così gravemente ferito nella sua identità paesaggistica, naturalistica, economica e sociale: le tragedie dei giorni scorsi devono indurre la politica a tracciare una nuova strada di armonia tra la presenza umana e la gestione del territorio e la salvaguardia del nostro immenso e prezioso patrimonio ambientale". Lo ha detto il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo a conclusione del dibattito in Consiglio regionale sui tragici roghi che hanno colpito varie e vaste parti dell'isola, ed in particolare la provincia di Oristano. "La fragilità dell'equilibrio del nostro ecosistema deve indurci a valutare - ha detto Solinas - quanto l'ambiente necessiti di interazioni tra natura e uomo. L'avere improntato questo rapporto su una visione massimalista della gestione dei boschi ha alterato quello che sarebbe dovuto essere un giusto equilibrio, mettendo a rischio l'incolumità dell'ambiente e penalizzando al tempo stesso le attivita' che legano l'uomo alla natura e al territorio, ed esponendo quest'ultimo ai rischi determinati dall'abbandono e dall'incuria". (segue) (Rsc)