Sardegna: Solinas in Consiglio regionale, tempi rapidi per ristori a comunità colpite da incendi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero inoltre ancora una volta ringraziare - ha continuato il presidente della regione Sardegna - tutti coloro che si sono impegnati in questi giorni nell'affrontare l'emergenza, mostrando un grande spirito di collaborazione e sinergia: dai sindaci a tutti gli operatori in campo, le compagnie barracellari, le forze dell'ordine, i volontari, i singoli allevatori e agricoltori che si sono impegnati a combattere il fronte del fuoco. Ringrazio, infine tutti coloro che hanno manifestato vicinanza e affetto per la Sardegna: Grecia e Francia che ci hanno fornito i loro Canadair in forza del protocollo di solidarietà internazionale di protezione civile, la Corsica e il suo presidente Gilles Simeoni, lo Stato di Israele tramite il suo ambasciatore in Italia. Sui territori devastati - ha concluso ancora Solinas - proseguono le operazioni di bonifica con le squadre a terra e i mezzi aerei, mai cosi' numerosi come in questa occasione. Passo dopo passo, la Regione si confronterà con i sindaci e le comunità locali in un percorso condiviso per uscire dall'emergenza e consentire una rapida ripresa". (Rsc)