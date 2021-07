Abruzzo: Saraceni (Cna), la burocrazia danneggia le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saraceni ha dedicato proprio ai rapporti con la Giunta Marsilio alcuni dei passaggi più significativi della sua relazione: e pur riconoscendo al governo regionale gli importanti risultati conseguiti in tema di vaccinazione ed ha sottolineato come "la lentezza burocratica abbia condizionato la velocità di erogazione dei ristori. Nel 2020 - ha sottolineato - la Giunta ha messo in campo quasi 200 milioni di euro, di cui 50 a favore delle imprese con le due misure 'Curabruzzo' 1 e 2, prevedendo erogazioni a fondo perduto per oltre 40mila aziende; ma a distanza di un anno restano da erogare contributi a più di 20mila imprese. Un ritardo intollerabile, stigmatizzato più volte da tutte le associazioni economiche e sociali, ma anche dalle forze politiche di opposizione e della stessa maggioranza". Il confronto ora secondo la Cna si sposta su nuove misure: "A fine anno - ha ricordato Saraceni - cesserà la moratoria sui mutui e sui finanziamenti bancari, e dal primo gennaio 2022 le imprese dovranno ricominciare a pagare in un contesto ancora fortemente condizionato dalla crisi causata dal Covid. Sarebbe perciò molto importante che la Regione mettesse a disposizione delle imprese almeno 50 milioni di euro per evitare che la crisi di liquidità a cui andranno incontro si trasformi in una crisi di solvibilità". Giudizi positivi su "Green pass" e sull'annunciato provvedimento parlamentare a sostegno dell'artigianato artistico, Saraceni ha valorizzato i risultati conseguiti dallo schieramento unitario tra associazioni d'impresa e sindacati dei lavoratori nato nel mesi della pandemia. E ha indicato i diversi dossier sui quali nei prossimi mesi il mondo produttivo regionale sarà chiamato alla mobilitazione: Zona economica speciale, reti europee Ten-T. Indicazioni di lavoro, infine sulle opportunità legate alla gestione del superbonus 110 per cento per l'edilizia, insieme al lancio di una piattaforma nazionale messa a punto da lla Cna ("Dicivinato") per realizzare un grande mercato virtuale che veda coinvolte decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di consumatori, sottraendoli al monopolio dei colossi della distribuzione. (Gru)