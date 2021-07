Incendi: Franco, massimo impegno governo per fornire sostegno necessario ad aree Sardegna colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è in costante contatto con la Protezione civile per definire tutti gli interventi necessari. Vorrei ribadire che è e sarà massimo l’impegno di fornire tutto il sostegno necessario alle aree colpite, anche con eventuali norme e relativa copertura finanziaria". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative per il sostegno economico delle famiglie e delle imprese recentemente colpite dall'emergenza incendi in Sardegna (Cappellacci - FI). (Rin)