Piemonte: Corte dei conti, via libera al bilancio della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il primo bilancio interamente della mia Giunta e sono particolarmente soddisfatto - sottolinea il Presidente Alberto Cirio -, perché è la certificazione di aver lavorato correttamente sotto il profilo finanziario e contabile. In un annus horribilis come il 2020 questo ha un significato e un valore doppio. Non solo non abbiamo fatto nuovi debiti, ma abbiamo pagato tutte le quote dei disavanzi pluriennali ereditati dal passato, riducendoli di 325 milioni, e abbiamo anche dato un sostegno alle attività economiche di fronte alle conseguenze della pandemia, attraverso i nostri bonus. Credo sia un risultato importante di cui essere soddisfatti”. Aggiunge l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano: “Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto. L’obiettivo che ci eravamo dati di diminuire il disavanzo riuscendo al contempo a mantenere gli equilibri di bilancio è motivo di grande soddisfazione”. "L’approvazione del rendiconto finanziario 2020 da parte della Corte dei Conti – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - certifica la bontà dell’azione amministrativa della Sanità regionale nell’anno drammatico della pandemia in Piemonte. E’ un risultato di cui sono grato a tutta la struttura dirigenziale e contabile dell’Assessorato, che ha dovuto gestire le straordinarie conseguenze dell’emergenza sanitaria anche sul piano economico e finanziario". (Rpi)