Giustizia: Fd'I, riforma, improcedibilità e decarcerazione minano certezza della pena (2)

- "Per mettere mano alla riforma Bonafede – ha detto Delmastro Delle Vedove – il Ministro Cartabia, con il maxi emendamento governativo sul quale il Governo ha posto la fiducia contro la sua stessa maggioranza, propone un sistema che, fino al primo grado, vedrà la prescrizione voluta dall'ex Ministro e, nel secondo grado, invece, subentrerà la tagliola della improcedibilità con due anni in Appello e in Cassazione per concludere il processo, la quale garantirà impunità per taluni reati, soprattutto i più gravi". Delmastro Delle Vedove ha aggiunto: "ha ragione il Procuratore nazionale Gratteri quando sostiene che si tratta di una sorta di amnistia. Inoltre, un altro grave elemento della riforma Cartabia è quello della sostanziale decarcerazione posta alla base della proposta, che determina una fuga dalla sanzione penale, allargando la maglia della tenuità della sanzione penale e il ricorso alle pene alternative al carcere, anche per i reati che creano grave allarme sociale". (segue) (Ren)