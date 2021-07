Sardegna: Solinas in Consiglio regionale, tempi rapidi per ristori a comunità colpite da incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppo spesso - ha aggiunto il presidente della regione Sardegna - sull'altare di una visione estetica dell'ambiente si sono sacrificate attivita' che non solo fanno parte della storia e dell'identita' dei territori, ma concorrono in modo determinante a preservarli. Oggi dobbiamo attivare politiche che consentano di conciliare tutto ciò, e di prevenire i disastri ai quali ancora una volta abbiamo assistito". Solinas ha espresso il proprio ringraziamento per la vicinanza e l'attenzione mostrate dalle massime istituzioni nei confronti della Sardegna, ad iniziare dal capo dello Stato Sergio Mattarella, e dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che hanno assicurato un impegno concreto anche per una rapida azione di sostegno economico. La dichiarazione dello stato emergenza consente tempi rapidi - ha aggiunto Solinas - che ha annunciato anche un imminente provvedimento della Giunta per consentire l'utilizzo immediato di fondi regionali per un primo ristoro. I giorni appena trascorsi ci hanno riempito di amarezza e di un doloroso senso di impotenza, ma i Sardi hanno mostrato un grande senso di unita' e di volontà di ripartire, emerso in modo unanime anche dal dibattito in Consiglio, e del quale desidero ringraziare tutti". (segue) (Rsc)