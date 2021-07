© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho governato questa città per dieci anni in modo pulito, con delle liste pulite. Mi auguro che tutti i candidati a sindaco di Napoli mettano in campo azioni per avere liste pulite. Da Bassolino, a Clemente, da Manfredi a Maresca". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. (Ren)