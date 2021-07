Piemonte: calcio, 12 mila tesserati in mento nella fascia 6-14 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro punto cruciale riguarda l’impiantistica: “Con una riduzione dell’utenza del 70 per cento - ha spiegato Luca Albonico, presidente della Federazione Nuoto - gli impianti natatori non possono sopravvivere, perché i costi di gestione sono elevati. I Ristori ricevuti sono apprezzabili, ma purtroppo non sufficienti a far quadrare bilanci con perdite per centinaia di migliaia di euro”. Su questi temi gli auditi hanno chiesto che venga istituito un tavolo regionale per trovare percorsi condivisi con tutti gli attori coinvolti. Su sollecitazione dei consiglieri Alessandra Biletta (FI), Sivlio Magliano (Moderti), Carlo Riva Vercellotti (FdI) e Francesca Frediani (M4o), che hanno posto una serie di domande, è stato affrontato anche il tema green pass: il presidente del Coni ha auspicato approfondimenti da parte del Governo prima dell’autunno per far ripartire il sistema nella sua interezza e regole chiare che tengano separati l’attività sportiva delle federazioni da quella commerciale. (Rpi)