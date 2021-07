Infrastrutture: Cipess approva l'aggiornamento dei Contratti di Programma con Rfi e Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) all'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del Contratto di Programma – parte investimenti - tra ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) SpA e all'aggiornamento per il 2020 del Contratto di Programma tra Mims e Anas. Rfi può ora disporre e contrattualizzare nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi in attuazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le risorse derivano per 12,7 miliardi di euro dal Next Generation Eu, per 10,5 miliardi dal decreto sul Fondo complementare al Pnrr, per 3,8 miliardi dalla legge di bilancio 2020, per 3,7 miliardi dalla legge di bilancio 2021 e per un miliardo da altre fonti. I nuovi interventi sulle ferrovie previsti nel Pnrr consentiranno di ridurre il gap infrastrutturale tra Nord e Sud attraverso lo sviluppo dell'Alta velocità nelle Regioni del Mezzogiorno, la velocizzazione e il potenziamento della rete, il completamento dei corridoi ferroviari Ten-T e il rafforzamento di nodi e direttrici ferroviarie. (segue) (Com)