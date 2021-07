Sicurezza: Lamorgese, in primo semestre 2021 +15 per cento intimidazioni contro amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto al Viminale una riunione dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto, il vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia criminale, Vittorio Rizzi, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, il sindaco di Reggio Calabria in rappresentanza dell’Anci, Giuseppe Falcomatà, il presidente della provincia di Cosenza in rappresentanza dell'Upi, Francesco Iacucci, il presidente dell’associazione Avviso Pubblico, Roberto Montà, e i rappresentanti dei ministeri della Giustizia e dell’Istruzione. Lo comunica una nota del Viminale. "I dati sull’andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali - ha detto la responsabile del Viminale - hanno fatto registrare nel primo semestre di quest’anno un incremento del 15,3 per cento e per questo continuano a costituire un campanello di allarme che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare". "L’Osservatorio - ha aggiunto il ministro - ha ascoltato i prefetti di Napoli e di Catanzaro, con particolarmente riferimento all’esperienza dei rispettivi osservatori regionali, e presto, con la collaborazione dell’Anci e dell'Upi, continuerà il giro di audizioni anche coinvolgendo direttamente i sindaci e gli amministratori locali oggetto di atti intimidatori".(Com)