Scuola: ministero, domani premiazione concorso dedicato a memoria giudice Antonino Scopelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento dedicato alla scuola, come luogo di condivisione della cultura della legalità, e alla memoria, per commemorare, nel trentennale del suo sacrificio, Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale presso la suprema Corte di Cassazione, assassinato dalle mafie il 9 agosto 1991. Domani, giovedì 29 luglio, alle ore 11, presso il ministero dell’Istruzione, si svolgerà - comunica una nota - la cerimonia di commemorazione del magistrato reggino. Con l’occasione, condivideranno la propria esperienza gli studenti premiati nelle prime due edizioni del concorso per l’assegnazione delle borse di studio intitolate al magistrato e istituite per volontà della figlia Rosanna e della Fondazione Antonino Scopelliti, da lei presieduta. Interverranno il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, Rosanna Scopelliti, il capo del dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero, Stefano Versari. Parteciperanno, in videoconferenza, il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Campo Calabro (RC), Sandro Repaci, e le studentesse e gli studenti premiati. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del ministero e sarà disponibile anche sulla pagina Facebook della Fondazione. (segue) (Com)