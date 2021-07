Scuola: ministero, domani premiazione concorso dedicato a memoria giudice Antonino Scopelliti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno, per i vincitori del concorso sono state messe a disposizione borse di studio destinate alle studentesse e agli studenti delle classi quinte della scuola primaria, delle terze della secondaria di I grado e per il biennio della secondaria di II grado. Alle candidate e ai candidati è stato proposto di realizzare un elaborato artistico-letterario e/o multimediale sul tema della diffusione di internet, dei social network e delle piattaforme digitali che hanno favorito profonde trasformazioni nei processi di produzione e distribuzione delle notizie e nella fruizione delle informazioni. È stato chiesto a ragazze e ragazzi di cimentarsi in componimenti in poesia o prosa, opere di arte figurativa (pittura, disegno, fotografia, grafica), video o cortometraggi, musica, per spiegare quali percorsi di legalità si possano intraprendere per aumentare il livello di attenzione e di analisi nei confronti dei contenuti presenti online. Sempre con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della legalità nelle giovani generazioni, soprattutto tramite la prevenzione e lo sviluppo di consapevolezza e spirito critico. L’iniziativa viene organizzata dalla Fondazione Antonino Scopelliti, in collaborazione con l’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), con il patrocinio del ministero dell’Istruzione e della città metropolitana di Reggio Calabria. (Com)