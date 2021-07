Campania: Gaudiano (M5s), pronti a ricorrere al Tar contro impianto rifiuti ad Albanella (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevedere la costruzione di una centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali ad Albanella equivale a deturpare per sempre un'area a chiara vocazione agricola. La decisione della Regione Campania è assolutamente incoerente con i processi di transizione ecologica che dovrebbero vedere aree come questa assolutamente protagoniste. Da mesi insieme al mio collega in Consiglio regionale Michele Cammarano seguiamo da vicino la vicenda". Lo ha dichiarato il senatore M5s Felicia Gaudiano: "Siamo al fianco dei cittadini e del locale Comitato Ambiente e Salute affinché la loro voce non resti inascoltata. Al contempo, confidiamo nella decisione dei giudici del Tar, a cui siamo pronti a fare ricorso a sostegno dell'amministrazione comunale, affinché si riveda una volta e per tutte una decisione le cui conseguenze saranno irrevocabili e catastrofiche". (Ren)