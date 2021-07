Sardegna: Confartigianato, crescono finanziamenti verso imprese sarde ma anche i tassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi di questo 2021, la rilevazione di fine marzo rivela una crescita delle erogazioni verso le piccole imprese del +12,3 per cento, rispetto alla fine del 2020 quando si registrava un +10,5 per cento, con un ammontare erogato di quasi 3 miliardi di euro verso Pmi. Prendendo invece in considerazione le erogazioni verso l'intero comparto produttivo, il trend è in rallentamento passando dal +8,8 per cento di dicembre al +8,5 per cento di questo marzo, con un totale erogato di 9miliardi e mezzo. Comparando questi dati con quelli, per esempio di 2 anni fa, nel giugno 2019, il trend verso le Pmi era del -0,2 per cento e per un totale di 2miliardi e 800milioni erogati, mentre per il totale delle attività produttive il trend era del -1,2 per cento con 9 miliardi 113 milioni di euro distribuiti. (segue) (Rsc)