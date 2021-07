Elezioni amministrative: Clemente, Maresca ha portato il Carroccio a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maresca si è presentato con l'idea di un progetto civico invece poi ha portato a Napoli il carroccio - ha continuato Clemente - la Lega di Matteo Salvini. Mi rammarica che Maresca per fare politica abbia aperto la porta a Salvini. Io penso che di un sindaco ci si debba fidare e che la città ha già pagato prezzi troppo alti per conflitti politici e trasformismi. Ho lavorato a reti di investitori per le sfide che da 30 anni aspettano risposte e a modelli di gestione nuovi per tutto quello che non va in città, nelle periferie, per il verde pubblico. Grazie ai 240 milioni stanziati e ai fondi del recovery fund che arriveranno e al piano presentato già a Roma farò nuove assunzioni. Per quanto riguardo il parco virgiliano esiste il grande piano per Posillipo. Si tratta di 2 milioni di euro finanziati dal piano strategico della città metropolitana per il parco, al quale si aggiungono, parlando di polmoni verdi della città da recuperare, anche 2 milioni per la villa comunale. Il parco Virgiliano e Posillipo rappresentano una priorità insieme alla manutenzione prima e alla gestione poi. I lavori partiranno a Natale, adesso siamo in fase di assegnazione dei lavori. Mentre Manfredi dichiara che al nostro posto non riuscirebbe a fare niente, noi abbiamo stanziato altri due milioni di euro per la Galleria Vittoria per cui la settimana prossima partiranno i lavori", ha concluso Clemente. (Ren)