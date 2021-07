Imprese: pool di banche finanzia gruppo Novellini per 54 milioni con Garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Montepaschi, con un pool di banche e in sinergia con Sace, ha coordinato un’operazione di finanziamento in favore del gruppo Novellini per un totale di 54 milioni di euro finalizzata a consolidare la posizione finanziaria dell’azienda e supportarne il circolante. L’operazione, strutturata in due diversi finanziamenti entrambi della durata di 6 anni – uno a favore di Novellini Spa e uno a favore di Novellini Industries Srl - ha coinvolto diversi attori bancari coordinati in entrambi i casi da Mps Capital Services, corporate e investment banking del gruppo Mps, e sono stati garantiti da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo, secondo le caratteristiche previste dal decreto Liquidità. Lo rende noto un comunicato. Novellini Spa, azienda specializzata nella produzione ed assemblaggio di box doccia, produzione piatti doccia, vasche ad incasso ed idromassaggio, cabine e colonne attrezzate, ha ricevuto un finanziamento da 40,9 milioni di euro sottoscritto da Unicredit (15,2 milioni), Intesa Sanpaolo (10,5 milioni), Banca Mps (9,4 milioni) e Banco Bpm, nel ruolo di mandated lead arranger, bookrunner e banca finanziatrice originaria (5,8 milioni). Novellini Industries Srl, specializzata in semilavorati siderurgici in alluminio, è stata finanziata con 13,1 milioni suddivisi tra Banco Bpm con 4,7 milioni e Banca Monte dei Paschi di Siena con 8,4 milioni di euro. (segue) (Com)