Imprese: pool di banche finanzia gruppo Novellini per 54 milioni con Garanzia Italia di Sace (4)

- “Come Unicredit abbiamo ben presente l’importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Novellini costantemente orientata verso uno sviluppo digitale e sostenibile", ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit. "Mi piace inoltre sottolineare la duplice natura di UniCredit quale banca commerciale, con rapporti solidi e radicati con i principali stakeholder del territorio e con un’attenzione particolare alla sostenibilità che ci ha portato a definire ambiziosi target Esg ed essere in primo piano nei processi di cambiamento sociale e di transizione verde”. Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che “siamo orgogliosi di supportare un’eccellenza italiana come il gruppo Novellini nei suoi processi di crescita e di sviluppo con un’attenzione particolare verso asset per noi strategici quali la transizione sostenibile, l’economia green e l’innovazione a beneficio anche di tutti gli operatori della filiera e del territorio nel quale opera l’azienda. Con questa iniziativa proseguiamo nell’attività di sostegno alle imprese del territorio e rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale lombardo”. “Banco Bpm ancora una volta si dimostra vicina ai territori serviti appoggiando una operazione di valore come questa”, spiega Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord-Est di Banco Bpm. “Il nostro istituto è da sempre orientato alla comprensione e realizzazione delle esigenze finanziarie della propria clientela, che affianca costantemente con programmi di consulenza finalizzati a svilupparne i progetti di crescita, a cui si aggiungono i validi strumenti messi a disposizione dal programma Garanzia Italia. Quando poi si tratta di operazioni legate al mondo della sostenibilità ambientale diventa per noi ancora più naturale esserci, visto che da tempo ormai Banco Bpm è pienamente e direttamente coinvolto nel raggiungimento di specifici obiettivi Esg e particolarmente attento a sostenere progetti di investimento in sostenibilità, circular economy e green transition”. (Com)